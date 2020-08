Davies e Huitema podem se tornar o 1º casal campeão da Liga dos Campeões

Alphonso Davies, lateral-esquerdo do Bayern de Munique, e Jordyn Huitema, atacante do Paris Saint-Germain, tem uma chance de estabelecer uma marca única: o primeiro casal a ser campeão das versões masculina e feminina da Liga dos Campeões no mesmo ano.

A tarefa de Davies já está concluída. O Bayern de Munique se tornou hexacampeão neste domingo ao bater justamente o time masculino do Paris Saint-Germain por 1 a 0, com gol de Coman. Davies foi um dos destaques da campanha perfeita da equipe no torneio, tendo brilhado principalmente na goleada do time alemão sobre o Barcelona por 8 a 2.

Já Huitema tem que vencer mais duas etapas para poder comemorar. A equipe feminina do PSG enfrentará uma pedreira na semifinal do torneio: o Lyon, atual tetracampeão do torneio e amplamente considerado o melhor time do mundo na modalidade. O jogo será na próxima quarta, às 16h, no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha.

Caso consiga avançar, o PSG enfrentará Barcelona ou Wolfsburg na grande decisão da Liga dos Campeões feminina. A final está marcada para o próximo domingo, 30 de agosto, às 15h (horário de Brasília), no estádio Anoeta, que também fica na região espanhola do País Basco.