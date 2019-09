'De 0 a 10, estou em 9,5 de cansaço', diz técnico do Barça sobre novela Neymar

Ernesto Valverde traduziu em palavras um sentimento que muitas pessoas sentem sobre toda a 'novela Neymar': cansaço. Em entrevista coletiva, o técnico do Barcelona foi sincero ao falar sobre a janela de transferências.

"Queremos muito que chegue esse dia (que fecha a janela de transferências) e descansemos. Já está demorando muito. Do tema do Neymar não tenho nada a dizer, já veremos o que ocorre. Cansado do mercado em uma escala de zero a dez? Pode por nove e meio", declarou Valverde.

Das novelas envolvendo o Barcelona, as da chegada de Griezmann e saída de Coutinho já terminaram. Sendo assim, a de Neymar é praticamente a única que ganha novos capítulos, com os jornais espanhóis publicando atualizações sobre o assunto todo dia.

Mas o assunto terá que ter um desfecho em breve, já que as janelas de transferências da Espanha e da França fecham no dia 2 de setembro (próxima segunda-feira). Segundo o jornal catalão Mundo Deportivo publicou nesta sexta, 30/08, a negociação entre Barcelona e PSG esfriou e os clubes estão tendo dificuldade para encontrar um acordo.