De folga, Messi é visto na academia assistindo aos gols de... Messi

Imagine estar tendo um dia normal, no qual você acorda, come algo e vai à academia fazer seu treino. Mas lá você encontra alguém que não está sempre no local, embora saiba muito bem quem é: Lionel Messi. Foi o que se passou com a argentina Valen Jure.

Moradora da cidade de Rosário, a argentina registrou o craque do Barcelona correndo em uma esteira enquanto assistia à televisão. E o que estava sintonizado na tela? Gols do próprio Lionel Messi.

Fui al gym y me encontré a Messi viendo goles de Messi pic.twitter.com/NKz0srE4K1 — Valen Jure (@Valenjure1) December 30, 2019

A foto de Valen viralizou nos meios de televisão da Argentina e do mundo todo. Posteriormente, um homem com o mesmo sobrenome dela postou uma foto com Messi na academia. "Imagine estar treinando e do nada aparece Messi... bom, isso aconteceu comigo", escreveu na legenda.

Imaginate estar entrenando y que de la nada aparezca Messi... bueno me pasó. pic.twitter.com/12YtzewVUb — Franco Jure (@FrancoJure) December 30, 2019

Messi viajou durante a folga de fim de ano do Campeonato Espanhol. Ele esteve no Uruguai, para a comemoração dos dez anos de casamento de Suárez com Sofia Balbi e na sequência foi para sua cidade natal, Rosario, onde passará a virada de ano.

Messi se reapresenta ao Barcelona no dia 2 de janeiro, quinta-feira, logo antes da partida contra o Espanyol pelo Campeonato Espanhol. Aparentemente, estará em forma apropriada para a partida.