De Veron para Verón: atacante do Palmeiras é surpreendido por xará

O atacante Gabriel Veron, do Palmeiras, foi surpreendido ao receber um recado do argentino Verón. O jogador de 17 anos ganhou uma mensagem em vídeo do xará e uma camisa do Estudiantes.

"Primeiro, quero agradecer ao seu pai, é uma honra para mim que ele tenha escolhido o meu nome para que você o leve. Segundo, que você aproveite muito o que está fazendo. Que siga os seus sonhos, seja feliz, faça as coisas com responsabilidade e o mais importante, para alcançar esses sonhos, é preciso trabalhar muito", diz Verón.

"Você acabou de começar e espero que tenha uma excelente carreira. Você não me viu jogar a menos que tenha visto algum vídeo. Sei que o seu ídolo é outro, mas saber que o seu pai escolheu o meu nome para você é uma honra. Estou te acompanhando e espero te conhecer", completa o argentino, que assinou uma camisa do Estudiantes para o jogador do Palmeiras.

Como resposta, Veron enviou uma camisa do Palmeiras autografada e agradeceu a mensagem. "Só queria dizer para ele que vou continuar honrando o nosso nome dentro de campo da mesma forma que ele fez sempre", disse.