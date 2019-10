Debinha é eleita a melhor jogadora da final da liga norte-americana

A meio-campista Debinha vive grande fase em seu clube, o North Carolina Courage, dos EUA. Na tarde do último domingo a jogadora marcou um dos quatro gols de seu time contra o Chicago Red Stars e foi eleita a MVP da partida.

Com a vitória por 4 a 0, o North Carolina Courage foi bicampeão da National Women's Soccer League, liga norte-americana de futebol feminino. Essa foi a terceira final consecutiva do time da brasileira. Além de Debinha, Jessica McDonald e Crystal Dunn, atletas da seleção americana, também marcaram no primeiro tempo. Na segunda etapa, Samantha Mewis fechou a goleada.

Had the game under her control from the jump. Your 2019 #NWSLChampionship MVP is @Debinha7! pic.twitter.com/XamaQOZr6N — NWSL (@NWSL) October 27, 2019

A ótima atuação durante o ano também fez com que a atleta ficasse entre as cinco finalistas para o prêmio de melhor jogadora da temporada, mas a australiana Sam Kerr venceu a disputa.

A boa fase de Debinha se reflete também na seleção. Ela esteve presente em todas as convocações da técnica Pia Sundhage e é a artilheira do Brasil sob o comando da sueca. Foram quatro gols nos quatro amistosos disputados, incluindo os dois da vitória sob a Inglaterra, por 2 a 1, no dia 5 de outubro.

Veja o gol da brasileira na final da NWSL: