Democrata de Governador Valadares parabeniza Biden e o convida para estádio

O Esporte Clube Democrata, time de Governador Valadares-MG, parabenizou Joe Biden e Kamala Harris, do partido democrata, pela vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A equipe mineira ainda convidou o presidente e a vice-presidente eleitos do país norte-americano para o estádio.

"Parabéns, presidente Biden! Parabéns, vice-presidente Kamala Harris! Cuidem bem dos nossos imigrantes. Todos eles torcem para o Democrata, a pantera negra de Governador Valadares, Minas Gerais. Venham fazer uma festa no Mamudão! É nóis (sic)", escreveu o clube, em inglês. Na sequência, marcou os perfis de Biden e Kamala no Twitter.

Além da coincidência linguística entre os nomes do time e do partido de Biden e Kamala, Governador Valadares também é uma cidade conhecida por ter muitos de seus habitantes imigrando para os Estados Unidos. Há algumas semanas, outdoors pedindo votos para Trump foi colocado na cidade.

No entanto, uma pesquisa do Instituto Ideia, divulgada pela BBC News Brasil, apontava que 71% dos brasileiros com dupla cidadania que têm direito a voto nos Estados Unidos preferiam Biden, enquanto Trump seria votado por 27% desta parcela do eleitorado.