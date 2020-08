Denilson apresentará live musical de Jakson Follmann, ex-Chapecoense

O ex-goleiro da Chapecoense Jakson Follmann vai dar o pontapé na sua carreira de cantor em uma live musical nesta sexta-feira, dia 28 de agosto, a partir das 20h, em seu canal no Youtube. E o pentacampeão brasileiro, e apresentador da Band, Denislon vai ser o apresentador junto de sua esposa, Luciele Camargo.

"É uma honra para mim estar ao lado do Jakson Follmann, me sinto da família, e ele é da nossa. Acompanhei a trajetória dele ainda nos campos de futebol quando ele estava na Chapecoense, e agora neste novo momento como cantor me sinto extremamente emocionado e feliz em ser aquele que irá o apresentar nesse passo tão importante", disse Denilson.

Quase quatro anos depois de sobreviver à tragédia da Chapecoense na Colômbia, que resultou na morte de 71 pessoas, o ex-goleiro Jakson Follmann vai dar início a uma nova fase em sua vida. Ele tem 28 anos e precisou interromper a carreira de jogador depois de ter a perna direita amputada em decorrência do acidente com o avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, onde iria disputar a final da Copa Sul-Americana de 2016, contra o Atlético Nacional.

Atualmente, Follmann é embaixador da Chapecoense. O ex-goleiro também trabalhou como comentarista no canal Fox Sports Brasil. No ano passado, ele foi campeão do programa de música Popstar, da TV Globo.