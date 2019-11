Depois de 'Gabigordo', o novo fenômeno da torcida rubro-negra é o 'Gabigolzinho'

Não há limites para a criatividade da torcida do Flamengo nesta edição do Campeonato Brasileiro. Depois de fazer sucesso com "Gabigordo", sósia de Gabigol, agora o novo fenômeno dos fãs rubro-negros é o "Gabigolzinho".

O mais novo personagem da torcida é Emerson Rodrigues Rebello, de apenas cinco anos. Ao lado do pai, Wallace Rebello, ele acompanha a trajetória do Flamengo no Brasileirão. Até agora, o torcedor mirim deu sorte, já que o seu time ocupa a liderança da competição com folga de dez pontos para o Palmeiras, segundo colocado.

Com direito a uma conta oficial no Instagram, "Gabigolzinho" já faz sucesso entre os torcedores. E também com os jogadores. Na partida deste domingo, entre Flamengo e Bahia, o torcedor ganhou uma camisa do próprio Gabigol após a partida no Maracanã.

O registro do momento, é claro, foi publicado nas redes sociais. "Momento mágico na minha vida!! Obrigado meu idolo @gabigol", escreveu o perfil oficial do garoto no Instagram.

Com o cabelo loiro e uma barba pintada, "Gabigolzinho" já compartilhou 39 registros em sua conta criada há sete dias. Nas imagens, ele aparece ao lado de grandes nomes do futebol, como o técnico Jorge Jesus, o próprio Gabigol, Arrascaeta e Obina.

Veja publicações: