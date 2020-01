Desatualizado: Cristiano Ronaldo ainda usa aparelho de 2010 para escutar música

Cristiano Ronaldo tem dinheiro para comprar os melhores equipamentos tecnológicos do mundo, mas aparentemente ele não se importa tanto com o assunto, como demonstrou na saída do ônibus da Juventus antes do jogo com o Cagliari.

O atacante português utilizava na lapela um iPod Shuffle de quarta geração, lançado pela Apple em 2010 e descontinuado pela empresa americana em 2017.

Outro detalhe é o coque samurai que o jogador fez no cabelo, estilo que já havia demonstrado nos últimos dias durante os treinos da Juventus.

No que realmente importa, Cristiano Ronaldo voltou a se destacar: fez três gols na vitória da Juventus por 4 a 0 sobre o Cagliari - o outro tento foi anotado por Higuaín. A Juventus é a vice-líder do Campeonato Italiano com 45 pontos - mesma pontuação da Juventus, mas fica atrás no saldo de gols.