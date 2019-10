Descubra como a camisa do Santos virou uniforme de escola na Tanzânia

A camisa do Santos acabou virando uniforme de uma escola localizada em um vilarejo de Lukwambe, em Bwawani, na Tanzânia. Mas, como isso aconteceu? Calma, o FERA explica!

Tudo começou com um torcedor do Santos identificado como Clayton. Ele visitou o vilarejo e distribuiu camisas personalizadas com o escudo do clube para uma escola da região.

Além do uniforme, Clayton também fez a festa das crianças com doações para o projeto de esportes do local, que fica localizado a 500 quilômetros da capital Dodoma.

Nas redes sociais, o Santos contou a história. "No vilarejo de Lukwambe, em Bwawani, cidade a 500km da capital da Tanzânia, os moradores receberam um visitante brasileiro e torcedor do Peixe, o Clayton", escreveu o clube.

"Uma baita atitude e que, mais uma vez, marca a nossa presença na história desse continente tão rico e grandioso. Valeu, Clayton!", agradeceu o clube.

