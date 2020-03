Deyverson descumpre quarentena e é abordado pela polícia na Espanha

Deyverson, ex-jogador do Palmeiras, descumpriu as regras da quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus e foi abordado por policiais na Espanha. A informação foi confirmada pelo próprio atleta do Getafe em entrevista ao programa Terceiro Tempo, da Band.

"Para me manter em casa está bastante complicado. Estou fazendo algumas atividades para não ficar parado, fazendo abdominais. Tomei uma enquadrada (da Polícia) porque não pode ficar na rua, fazer um sprint. Não posso ficar parado, sou hiperativo demais", disse o jogador.

Sua noiva, Bruna, comentou sobre a abordagem dos policiais. "A gente saiu e foi ao mercado, a Polícia parou a gente e quase levamos multa de 600 euros (cerca de R$ 3.322 na cotação atual). Não pode sair de casal, tem que sair uma pessoa por vez. Aqui eles estão bastante rígidos, a galera não sai de casa por nada. Aqui já está um pouco mais avançado, estamos preocupados", disse.

O atacante assinou contrato por empréstimo de seis meses com o Getafe em janeiro deste ano. O acordo prevê também uma cláusula de compra por R$ 28 milhões caso Deyverson atinja metas de gols e de atuações no clube. Até o momento ele participou de cinco partidas e balançou as redes uma vez.