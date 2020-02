Dia da rainha: Marta completa 34 anos e recebe homenagens

A jogadora Marta completa 34 anos nesta quarta-feira. A maior artilheira de Copas do Mundo, com 17 gols, recebeu homenagens de clubes, atletas e entidades nas redes sociais.

O Santos, divulgou um vídeo exibindo lances da jogadora com a camisa 10 do clube. "A Marta é surreal! Confira alguns lances da aniversariante do dia com o #MantoSagrado. Será que ela foi feliz com a nossa camisa 10? Feliz aniversário, Rainha!", escreveu o clube.

A Marta é surreal! Confira alguns lances da aniversariante do dia com o #MantoSagrado. Será que ela foi feliz com a nossa camisa 10? ?? Feliz aniversário, Rainha! ?? pic.twitter.com/sPaRvN5krk — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 19, 2020

Já o Corinthians, divulgou imagens da Rainha do Futebol afirmando que torce para a equipe alvinegra. "A rainha não nega: seu coração é 'corinthiano'". Assista:

A rainha não nega: seu coração ?? é corinthiano! Parabéns Marta, por seus 34 anos de vida e inúmeras conquistas para o #FutebolFeminino do ????. ???????????? ?? TV Bandeirantes#ParabénsMarta#VaiCorinthians pic.twitter.com/SI4mdPT5xR — Corinthians (@Corinthians) February 19, 2020

A CBF também publicou uma homanagem em sua conta oficial no Twitter. "Hoje no Brasil é decretado dia da RAINHA! Nossa rainha do futebol completa 34 anos de vida. São muitos gols, prêmios e conquistas nessa caminhada, né, craque? Vamos juntos em busca de muito mais! Parabéns Marta, por seus 34 anos de vida e inúmeras conquistas para o #FutebolFeminino".

Hoje no Brasil é decretado dia da RAINHA! ?? ? Nossa rainha do futebol completa 34 anos de vida. São muitos gols, prêmios e conquistas nessa caminhada, né, craque? Vamos juntos em busca de muito mais! #DiadaRainha pic.twitter.com/y75o40HHJI — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 19, 2020

Veja outras homenagens:

Dia da nossa Rainha! A dona de tudo!! Parabéns, Marta!! #DiaDaRainha https://t.co/BRk6pBInWL — Gabriel Barbosa (@gabigol) February 19, 2020

Hoje é dia da??! Que orgulho ter o nosso nome escrito no primeiro capítulo de uma carreira tão brilhante. Parabéns, Marta! Você é GIGANTE!#VascoDaGama pic.twitter.com/qaMhhq3DUN — Vasco (@VascodaGama) February 19, 2020

Sortudos somos nós, que estamos vivos na mesma geração que a RAINHA DO FUTEBOL! Parabéns pelos seus 34 anos, Rainha Marta ???? pic.twitter.com/nxyicyAODd — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) February 19, 2020

Dia da rainha do futebol feminino. São 34 anos, seis vezes melhor do mundo, duas medalhas de ouro em jogos pan-americanos, uma Libertadores, uma Champions League, três Copa América, uma Copa do Brasil, e, claro, a maior artilheira da história das Copas do Mundo. Viva Marta Silva! pic.twitter.com/m8h6VQznZs — Antonia Pellegrino (@apellegrino) February 19, 2020

A MAIOR DE TODOS OS TEMPOS! Hoje é #DiaDaRainha Marta, a melhor jogadora da história. Eleita seis vezes a Melhor do Mundo, maior artilheira de todas as Copas do Mundo. Parabéns, Marta! Obrigado por tudo! pic.twitter.com/ojTYWoPSPs — Estádio Mineirão (@Mineirao) February 19, 2020

Dia de homenagear sua majestade, a Rainha Marta! ??? Feliz aniversário para a medalhista olímpica e seis vezes melhor do mundo! ???? pic.twitter.com/BVJqn4lKys — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) February 19, 2020