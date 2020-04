Dia do goleiro: clubes exaltam arqueiros da nova e da antiga geração

O dia 26 de abril é marcado pelo Dia do Goleiro. Umas posições mais importantes do futebol consagrou diversos jogadores e marcou o nome de muitos deles em histórias de diversos clubes e seleções ao redor do mundo.

Como celebração, times do Brasil e do mundo decidiram homenagear em suas redes sociais os arqueiros da nova e da antiga geração. Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Flamengo postou um vídeo com lances de Diego Alves, um dos principais jogadores rubro-negros nas conquistas de 2019, além também de destacar a posição no futebol feminino. Confira:

Neste #DiaDoGoleiro prestamos uma homenagem aos guardiões rubro-negros, que defendem nossa meta com muito amor ao Manto Sagrado. Obrigado e parabéns a todos! ❤️ #CRF pic.twitter.com/Uiy8ulSYZq — Flamengo (de ) (@Flamengo) April 26, 2020

O São Paulo, conhecido por suas gerações de goleiros também não passou em branco. O clube do Morumbi postou foto dos defensores dos times masculino e feminino, além de relembrar nomes marcaram época, como Rogério Ceni, Waldir Peres, Gilmar Rinaldi e Zetti. Veja:

⚽️ E um parabéns especial aos nossos atuais goleiros e goleiras. #DiaDoGoleiro Rubens Chiri e Van Campos pic.twitter.com/JtsksilNCL — São Paulo FC (de ) (@SaoPauloFC) April 26, 2020

⚽ Grandes nomes, diferentes gerações e memoráveis defesas! Hoje é dia de homenagear os goleiros.#DiaDoGoleiro Baixe o wallpaper! pic.twitter.com/W3gdhetRWW — São Paulo FC (de ) (@SaoPauloFC) April 26, 2020

Com nomes de peso nos dias passados e também nos atuais, o Palmeiras também não deixou de prestigiar seus arqueiros. O time alviverde tem na sua história nomes como Emerson Leão, Sérgio, Marcos e mais recentemente Fernando Prass e Weverton. Seja na seleção brasileira ou nos gramados da Barra Funda, as traves da equipe sempre foram bem guardadas. Relembre:

Goleiro é o que não falta em nossa centenária história. Neste dia, a nossa homenagem aos gigantes que fizeram e ainda fazem parte dela. Obrigado! #AvantiPalestra #DiaDoGoleiro pic.twitter.com/SxNS8ZGyzC — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) April 26, 2020

O Corinthians não fica para trás de seus rivais paulistas quando o assunto é proteger a meta. O time alvinegro disponibilizou em suas redes sociais um top 10 de lances que ficaram marcados na história do clube. Talvez o mais importantes deles tenha sido a defesa de Cássio no chute de Diego Souza na Libertadores de 2012. Dizem que o mundo nunca mais foi o mesmo depois do lance. Assista:

#NesteDia, 11 anos atrás, @andersonch3 e Ronaldo calaram a torcida adversária. O Timão batia o Santos por 3 a 1 com três golaços, e vencia o primeiro jogo da final do @Paulistao de 2009. Globo#VaiCorinthians pic.twitter.com/JmvmRoakld — Corinthians (de ) (@Corinthians) April 26, 2020

Confira outros clubes que eternizaram seus goleiros com homenagens:

Feliz #DiaDoGoleiro a todos os goleiros e goleiras da nossa história e, também, a todos os torcedores da nação santista que jogam nessa solitária, mas essencial, posição! 1⃣ pic.twitter.com/ABDzl997Qw— Santos Futebol Clube (de ) (@SantosFC) April 26, 2020

Saudações Alvinegras aos nossos goleiros e às nossas goleiras nesta data especial! #DiaDoGoleiro⁣ pic.twitter.com/NcW8klwtYp— Santos Futebol Clube (de ) (@SantosFC) April 26, 2020

O #DiaDoGoleiro não poderia começar sem a sequência de defesas mais impressionante do futebol. Rodolfo Rodríguez é um monstro sagrado! 1⃣ pic.twitter.com/9yPjMnOkPT— Santos Futebol Clube (de ) (@SantosFC) April 26, 2020

Hoje também é aniversário de uma lenda do futebol: Manga, ídolo do Botafogo e um dos maiores goleiros de todos os tempos! O Dia do Goleiro é celebrado em homenagem à sua data de nascimento! Parabéns, Manga! pic.twitter.com/odFwM5UUVR— Botafogo F.R. (de ) (@Botafogo) April 26, 2020

Hoje é #DiaDoGoleiro, e como tradicional formador de tantos jogadores e ídolos dessa posição, o Fluminense parabeniza a todos que defendem e defenderam nossos gols! Lembrando que hoje tem live para comemorar essa data, a partir das 15h, na #FluTV! #TricolorEmTodaCasa pic.twitter.com/6e78UN82Nj— Fluminense F.C. (de ) (@FluminenseFC) April 26, 2020

No #DiaDoGoleiro não poderiam faltar os milagres de São @victor1. Você estava no estádio em alguma delas? pic.twitter.com/1h9NIYWo4L— Atlético (de) (@Atletico) April 26, 2020

26 de abril também é o #DiaDaGoleira! E nossas Cabulosas estão muito bem protegidas pelo trio Mary Camilo, Camila Menezes e Ana Júlia! Um salve para essas guerreiras, que tanto honram nosso manto! : Bruno Haddad / Cruzeiro pic.twitter.com/sQhyy45Z6S— Cruzeiro Esporte Clube (de ) (@Cruzeiro) April 26, 2020

Nossos paredões colorados! ⚽❌ Parabéns pelo Dia do Goleiro! pic.twitter.com/1YwArW2Oyp— Sport Club Internacional (de ) (@SCInternacional) April 26, 2020