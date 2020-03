Diego Alves doa luvas autografadas para ajudar crianças com câncer

O goleiro Diego Alves, do Flamengo, doou um par de luvas autografadas para o leilão solidário da Casa Ronald McDonald, no Rio de Janeiro. Todo o dinheiro arrecadado será doado a projetos que beneficiam crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

O leilão online acontece no site do Esolidar até o dia 21 de março. O lance inicial é de R$ 600. Além de Diego Alves, o ex-zagueiro Juan Santos entregará uma chuteira autografada usada pelo defensor nos jogos do Flamengo.

A Instituição sem fins lucrativos conta com 57 crianças e adolescentes em tratamento nos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Eles recebem apoio em alimentação, hospedagem, transporte, educação, entretenimento e até cursos profissionalizantes pela ONG.

Em campo, o atual campeão Flamengo estreia na Copa Libertadores 2020 nesta quarta-feira, na Colômbia, contra o Junior Barranquilla. A partida será realizada às 21h30, no estádio Metropolitano Barranquilla.