Diego Costa brinca: 'Suárez não estava fazendo gols; eu voltei, ele marcou dois'

Luis Suárez estava há dois meses sem marcar um gol pelo Atlético de Madrid até ontem, quando bateu o Elche por 3 a 1 com dois do artilheiro uruguaio. As razões para esse jejum? Talvez, Suárez estivesse sentindo falta de Diego Costa, segundo o próprio Diego Costa brincou.

"Não estava fazendo gols. Aí eu volto e ele faz dois", riu-se o atacante brasileiro naturalizado espanhol em entrevista ao canal Movistar+ após o triunfo. Costa estava fora desde 21 de novembro por conta de um trombose, enquanto Suárez não marcava desde 7 de novembro, na vitória sobre o Cádiz.

Na entrevista, Costa também comentou sobre a recuperação após o problema. "A vida me pega, mas sempre me levanto, porque tenho uma família, uma base, e meus companheiros, fisioterapeutas, médicos estão ao meu lado (...). Não está sendo fácil. Desde que estou aqui, sempre me acontece algo, mas sempre me levanto. Sempre dou meu melhor. Voltar hoje e marcar um gol me deixa muito feliz", disse.

Com a vitória, o Atlético de Madrid chegou a 29 pontos e abriu três de vantagem sobre o vice-líder do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad, mesmo tendo três jogos a menos.