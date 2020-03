Maradona dá selinho em Tevez e recebe homenagem em La Bombonera

O Boca Juniors é o campeão argentino da temporada 2019/2020. Na noite deste sábado, na rodada final da competição, o time fez a sua parte ao derrotar o Gimnasia La Plata por 1 a 0, no estádio La Bombonera, em um duelo com o protagonismo de alguns dos grandes nomes da sua história. Antes da decisão, Diego Maradona, técnico do Gimnasia, deu um selinho em Tevez.

O ídolo argentino também recebeu homenagens dos torcedores e o selinho em Tevez era esperado, já que o próprio treinador do Gimnasia La Plata havia avisado que iria beijar o jogador em entrevista ao TyC Sports. "Que Carlitos se prepare, porque eu vou dar um selinho que vai arrasar", disse.

Diego Maradona cumplió con su palabra y le comió la boca a Carlitos Tevez en la Bombonera pic.twitter.com/pg1QPTt6ET — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 8, 2020

Na Bombonera, Maradona beijou o gramado e acenou para os torcedores. Essa foi a primeira vez que o argentino enfrentou o Boca Juniors no estádio desde dezembro de 1995, quando era treinador do Racing.

Para assegurar a taça, o Boca contou com o tropeço do River Plate, que empatou por 1 a 1 com o Atlético Tucumán. Antes do início da 23ª rodada, o Boca estava atrás do River na classificação. Mas ultrapassou o seu maior rival, tendo chegado aos 48 pontos, apenas um a mais do que o vice-campeão. É, assim, o terceiro título da equipe nas últimas quatro temporadas na Argentina.