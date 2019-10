Diego se disfarça de urubu e assiste jogo do Flamengo com a torcida

O meia Diego, que se recupera de uma fratura grave no tornozelo e não deve mais jogar neste ano, aceitou o convite de um youtuber e assistiu ao empate em 0 a 0 do Flamengo contra o São Paulo, realizado no sábado, 28, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, disfarçado de urubu. O jogador se divertiu no meio da torcida do time que defende e revelou bastidores do dia a dia da equipe.

Na arquibancada do Maracanã, o camisa 10 do Flamengo cantou as músicas junto da torcida e revelou alguns apelidos de seus companheiros de time. Diego brincou com o lateral Filipe Luis, que aquecia na beira do campo, o chamando de Tarzan. O zagueiro Rhodolfo, segundo o meia, é o Frankenstein do elenco rubro-negro.

“Cansativa essa vida de urubu, mas muito divertido. Vivi momentos especiais, ver o jogo de outro ângulo e senti uma atmosfera que nunca senti antes. Me tornei ainda mais flamenguista”, disse Diego após sair do estádio.

Diego se reapresentou ao Flamengo no início da última semana para continuar sua reabilitação no tornozelo no centro de treinamento da equipe. "Vamos agora de semana a semana, mas em breve estou de volta", falou o meia, que é peça central para o técnico Jorge Jesus.

Veja abaixo o vídeo em que Diego assiste ao jogo disfarçado de urubu.