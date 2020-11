Diogo Jota, do Liverpool, reclama de atributos que recebeu no Fifa 21

A evolução do atacante Diogo Jota na temporada 2019-20 foi suficiente para chamar a atenção do Liverpool, clube que lhe contratou junto ao Wolverhampton, mas não para mudar os atributos da sua versão no game Fifa 21. O jogador notou e reclamou em entrevista ao programa de TV Einsteins TVi.

"Eu acho que eles (da EA, desenvolvedora do jogo) ficaram surpresos quando fui para o Liverpool. Eles pensaram que eu ia ficar no Wolverhampton e então nem se preocuparam em atualizar a minha carta. Eu fiquei com os dados da temporada passada, apesar de ser um dos melhores marcadores da Liga Europa e tudo, eles nem ligaram", reclamou o atacante português.

No entanto, ele ainda teve um consolo sobre a situação. "Enquanto eles continuarem me mandando minha carta 99, o que parece ser algo que todo jogador profissional tem direito, estou feliz", comentou Jota.

Diogo Jota chegou jogando bem no Liverpool, com sete gols em nove jogos na equipe. Já se fala até em colocar o brasileiro Roberto Firmino no banco para que ele tenha uma vaga de titular.