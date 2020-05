Direto da Espanha, Deyverson doa alimentos para comunidades do Rio

O atacante Deyverson, do Getafe, contou com o auxílio de sua família e doou cestas básicas para ajudar comunidades carentes do Rio de Janeiro durante a pandemia causada pelo novo coronavírus.

"É bonito ver a nossa família fazer esse detalhe de ajudar ao próximo. Aqui não é o Deyverson, é o meu pai, meu irmão, minha mãe... A nossa família está ajudando as pessoas que precisam", disse o jogador em vídeo. "Que a gente possa ajudar algumas pessoas que precisam e que Deus continue nos abençoando sempre", complementou.

A família do atleta foi responsável por entregar as cestas básicas com máscaras e camisetas personalizadas com a foto do atacante do Getafe. Eles visitaram as comunidades de Campo Grande, Santa Cruz, entre outras.