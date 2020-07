Diretor do Real Madrid encontra tubulação gigante no gramado do estádio

O diretor de jardinagem do Real Madrid, Paul Burguess, publicou, em seu Twitter, a foto de uma tubulação gigante, localizada a metros abaixo do nível original do gramado do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. O local passa por reformas de modernização.

"Hora de transformar isso de volta em um campo de futebol, ficarei ocupado por algumas semanas", escreveu Burguess. Está prevista na obra do local a construção de uma espécie de cova, com 30 metros de profundidade, para o armazenamento da grama do estádio, durante os períodos em que o Real não utilizá-lo.

A modernização do Santiago Bernabéu está a todo o vapor e não foi interrompida durante a pandemia da covid-19. Pelo contrário. A diretoria merengue decidiu intensificar as obras no período de suspensão do Campeonato Espanhol.

Time to turn this back into a football pitch again, busy few weeks ahead! #25seasons pic.twitter.com/OFlYcmEA4u — Paul Burgess CSFM (@paul_pburgess) July 3, 2020

Com o torneio retomado, o Real disputará suas partidas no Estádio Di Stefano, localizado nas dependências do centro de treinamento do clube. A equipe da capital espanhola lidera o torneio nacional com 74 pontos, quatro a mais que o Barcelona, segundo colocado.