Dirigente diz que Real Madrid contratou Reinier para ser a 'estrela de amanhã'

O Real Madrid contratou o atacante brasileiro Reinier porque o clube continua determinado a reunir os jovens talentos mais brilhantes do mundo, disse o presidente do Real, Florentino Pérez, nesta terça-feira.

Reinier, de 18 anos, que foi contratado do Flamengo por 30 milhões de euros, é o terceiro adolescente brasileiro a ingressar no Real nos últimos dois anos, seguindo o caminho de Vinicius Jr. em 2018 e Rodrygo Goes no ano passado.

Como Vinicius e Rodrygo, Reinier começará sua carreira no Castilla, time B do Real Madrid, e vai buscar seguir seus compatriotas na equipe principal na próxima temporada.

“É nossa obsessão procurar jogadores que possam ser as grandes estrelas amanhã”, disse Pérez na apresentação de Reinier no estádio Santiago Bernabéu, na terça-feira.

“Hoje, damos as boas-vindas a um jogador que acabou de completar 18 anos, mas já venceu a Copa Libertadores com o Flamengo, um dos maiores clubes do mundo.”

O próprio Reinier, que em dado momento chegou às lágrimas, disse: “Hoje é um dia muito feliz para mim e realizo meu sonho de infância... Quero fazer parte da história desse grande clube.”

O estádio Santiago Bernabéu está no meio de um grande projeto de reforma ao custo de 525 milhões de euros, e Pérez disse que o Real está olhando para o futuro, dentro e fora do campo.

“Este estádio está se preparando sem descanso para encarar o futuro. Aqui jogaram jogadores que marcaram uma época e muitos com a camiseta do Real Madrid”, acrescentou.

“Como queremos construir o melhor estádio do século 21, temos a obrigação de desenvolver o talento do futuro. Não é fácil encontrar talentos inquestionáveis que possam fazer parte da lenda do Real Madrid.”