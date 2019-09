Dirigente do Slavia Praga viraliza por reação ao cair em grupo da morte, confira

Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milão. Um grupo com esses três times já é complicado o bastante, mas imagine agora quando você é um time da República Checa. Isso explica a reação dos dirigentes do Slavia Praga durante o sorteio da Liga dos Campeões.

O sorteio era feito de forma que Sneijder pegava o papel do time e, na sequência Petr Cech mostrava para qual grupo ele ia. E cara dos dirigentes checos ao verem seu compatriota colocando o Slavia Praga no grupo F com três times tradicionais é impagável, mas pode ser resumida em uma expressão: rindo de nervosismo. Confira.

A reação do dirigente do Slavia Praga ao saber que está no grupo do Barcelona, Borussia Dortmund e Inter de Milão é sensacional pic.twitter.com/8DQnbuPRNa — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) August 29, 2019

Provável que o Slavia Praga encontrasse dificuldades em qualquer grupo que caísse, mas, em um mais fácil, ainda teria chances de ficar em terceiro e disputar a Liga Europa, o que parece ter se reduzido bastante agora.

A cerimônia também premiou Virgil van Dijk como o melhor jogador da temporada e deu outros prêmios de acordo com a posição dos atletas. Confira quem venceu os prêmios e quais os outros grupos do sorteio.