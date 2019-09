Doação de R$ 5 milhões em vaquinha do Vasco intriga internautas

O Vasco criou uma "vaquinha online" nesta quinta-feira para arrecadar dinheiro e bancar a primeira parte do seu centro de treinamento. Após a divulgação, uma possível doação de R$ 5 milhões, feita por um único usuário, causou alvoroço nas redes sociais.

A doação foi exibida no site poucas horas após a campanha entrar no ar. A questão é que, de acordo com as regras do site Kickante, que hospeda a vaquinha do clube carioca, o contribuinte tem a opção de pagamento via boleto bancário com validade de até três dias úteis. Ou seja, ainda não é possível afirmar que a quantia de R$ 5 milhões foi paga.

Alguém doou R$ 5 MILHÕES para o Vasco construir o CT. A torcida vascaína é o maior patrimônio desse clube, na moral. pic.twitter.com/wCg5HZspbk — Renato Moreira (@renatobze) August 23, 2019

Os outros métodos de pagamento são: cartão de crédito ou sistema PayPal (pagamento online). Apesar da dúvida sobre a doação milionária, a ação chama atenção na web. "Eu ainda não consigo acreditar que um pessoa doou R$ 5 milhões", escreveu um internauta. "O cara pega e doa R$ 5 milhões ao Vasco, sem nada em troca, e eu aqui só querendo mil pra pagar umas contas", ressaltou outro.

A obra do CT do Vasco foi orçada em R$ 6 milhões. Os valores para doação estão estipulados de R$ 15 até R$ 5 milhões. A questão que fica é: será que apenas um usuário cumpriu praticamente toda a meta do clube vascaíno?

Confira a repercussão:

Apenas uma pessoa seria capaz de doar R$ 5 milhões anonimamente para o Vasco sem querer nada em troca. Ele mesmo, o cachorro humano (só quer ver o seu dono feliz e amado) Duvier Riascos. — Roberto Júnior (@pimps_junin) August 23, 2019

Uma pessoa acabar de kickar para doar R$ 5 milhões, mas ainda não sabemos se o valor será realmente pago. Se liga: #RumoaoNossoCT pic.twitter.com/xMpiz1BWRq — NCB Vasco (@NCB_VASCO) August 23, 2019

Eu ainda não consigo acreditar q um pessoa vascaína doou R$ 5 milhões!! UMA PESSOA!!! A Torcida do Vasco DIFERENTE, apaixonada e msm sofrendo por anos, nunca abandona o Vasco, a torcido do nosso Vasco é a melhor do Brasil!!! — J O Ã O ?? (@JvSoares8) August 23, 2019

A pergunta da noite é: Quem será o felizardo que doará os 5 milhões para o Vasco, hein? Já pode aparecer hoje mesmo, viu?! Estamos te aguardando! ?? — F E R R E I R A ? (@thferreiira1) August 23, 2019

O cara pega e doa 5 milhões ao Vasco, sem nada em troca, e eu aqui só querendo mil pra pagar umas contas.. — ??? P e D r O ??? (@PedroHenriq_F) August 23, 2019

Quem será o doador de R$ 5.000.000,00 MILHÕES de reais ???@whindersson https://t.co/HjjQud6gyc — C.R Vasco da Gama 1898 (@cr_vasco1898) August 23, 2019