Documentário sobre ex-meia Alex chega às plataformas digitais

O documentário "Alex Camera 10", que mostra a carreira do jogador ex-Cruzeiro, Coritiba e Palmeiras, acaba de chegar às plataformas Video on Demand. O filme estará disponível nas plataformas Amazon, Google Play, Now, iTunes, Vivo Play e em breve Looke.

O filme foi lançado em outubro de 2019 no estádio Couto Pereira, em Curitiba, com a presença de duas mil pessoas. Em seguida foi exibido nos cinemas em seis capitais: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. A produção teve início quando Alex decidiu retornar ao Brasil em 2012, depois de oito anos em Istambul, onde foi ídolo do Fenerbahçe e se tornou o maior jogador estrangeiro da história do país.

A produção acompanhou o jogador durante os dois últimos anos da carreira com imagens de dentro e fora de campo, além de ter gravado em Istambul cenas e depoimentos de fãs e acompanhado homenagens recebidas no Cruzeiro e Palmeiras em sua despedida dos gramados. Participam como entrevistados nomes como Zico, Pepe, Marcos e Evair.