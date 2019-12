'Doeu quando Cristiano Ronaldo empatou comigo em Bolas de Ouro', admite Messi

Lionel Messi conquistou sua sexta Bola de Ouro, renomada premiação entregue pela revista France Football, nesta segunda-feira, evento realizado em Paris. Após a premiação, o jogador admitiu que "doeu" quando Cristiano Ronaldo empatou com ele na premiação.

Sem conquistar o prêmio desde 2015, Messi viu Cristiano Ronaldo levar mais duas Bolas de Ouro e empatar com ele. "Por um lado, eu gostava de ser o único a ter cinco Bolas de Ouro. Quando Cristiano me igualou, admito que doeu um pouco, já não estava sozinho lá no topo. Mas naquele momento ele tinha méritos em levar a Bola de Ouro e eu não podia fazer muita coisa", disse o craque argentino.

O prêmio a Messi vem após uma temporada em que conduziu o Barcelona ao título do Campeonato Espanhol. E se soma a outras cinco Bolas de Ouro recebidas por ele, a primeira delas em 2009. Depois, ele voltaria a ser premiado em 2010, 2011, 2012 e 2015 e agora em 2019, repetindo o prêmio da Fifa que havia conquistado neste ano.

Em suas declarações, Messi ainda explicou entendeu por que estava perdendo espaço para Cristiano Ronaldo. "Entendo por que não ganhava. Não cumpríamos o objetivo de ganhar a Liga dos Campeões, e essa é a competição que dá mais oportunidades de levar a Bola de Ouro. Quando Cristiano Ronaldo estava ganhando os troféus é porque fazia boas temporadas e ganhava a Liga dos Campeões sendo mais decisivo", disse.

"Cada um vive a vida da sua maneira. Os títulos coletivos são importantes, e os individuais valorizam o trabalho em equipe. Mas quando estamos em um esporte de alto nível, todos queremos vencer", completou Messi.