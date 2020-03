Dono de time na Espanha, Ronaldo distribui celulares e viagens ao elenco

O ex-atacante Ronaldo tem se mostrado um dirigente cuidado na Espanha. Agora dono do Valladolid, equipe da primeira divisão do país, o jogador aposentado decidiu dias atrás distribuir celulares e passagens aéreas ao elenco após o time vencer um confronto direto na luta para fugir do risco de rebaixamento no campeonato local.

Segundo o canal espanhol La 8 de Valladolid, Ronaldo ficou muito feliz com a vitória no dia 23 por 2 a 1 sobre o Espanyol dentro de casa e tratou de premiar todos os jogadores do time, inclusive os reservas. Fora as passagens de avião, os jogadores gostaram bastante de terem recebido um moderno iPhone.

Após a vitória, na rodada do último fim de semana a equipe do ex-atacante perdeu por 1 a 0 para a Real Sociedad. Ainda assim, o Valladolid está na 15º posição da tabela com sete pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, onde estão no momento Mallorca, Leganés e Espanyol.