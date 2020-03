Douglas, ex-Grêmio, assina contrato com o Brasiliense e vai disputar a Série D

O meia Douglas, ex-Grêmio, Vasco e Corinthians, é o novo reforço do Brasiliense-DF. O clube confirmou a contratação do experiente jogador, que disputou a última temporada pelo Avaí, nesta quarta-feira (11).

"O nosso maior reforço já está em Brasília! Seja bem-vindo, Douglas!", anunciou o Brasiliense-DF em sua conta nas redes sociais. Veja o post:

O nosso maior reforço já está em Brasília! Seja bem-vindo, Douglas!#BrasilienseFC pic.twitter.com/YYAC41LFCs — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) March 11, 2020

Na Série D do Campeonato Brasileiro, o time atualmente ocupa a vice-liderança do Estadual. O time também conta com jogadores como Zé Love e Neto Baiano.

No Avaí, Douglas participou de 13 jogos e não marcou nenhum gol. Seu contrato com a equipe não foi renovado e o meia entrou na lista de dispensa com outros 17 atletas que estavam no elenco.