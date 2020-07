Drive-thru na Arena Corinthians terá segunda edição

Quem não pôde ter a emoção de entrar no gramado da Arena Corinthians no lançamento do novo manto alvinegro ganhou uma nova chance. O #DeVoltaPara90 voltará a acontecer. Após receber mais de 300 veículos na primeira edição, a ação será realizada pela segunda vez. As datas programadas são dias 1 e 2 de agosto, mas podem ser alteradas caso o Corinthians precise utilizar o estádio na reta final do Campeonato Paulista.

Na segunda edição, o #DeVoltaPara90 voltará a proporcionar uma experiência única aos corinthianos: os torcedores poderão passar por um trajeto interno na Arena Corinthians para receber brindes dos patrocinadores e ver equipamentos de manutenção do gramado, camisas, troféus, ônibus, faixas e bandeiras, sentindo uma atmosfera emocionante com os cantos da fiel; entrar em campo e cruzar a lateral do estádio, onde também poderão recordar dos ídolos de 90 antes de receber a nova camisa em frente ao túnel de acesso ao campo.

A experiência está programada para os dias 1 e 2 de agosto, mas a confirmação só ocorrerá no meio da próxima semana, levando em consideração um possível uso do estádio na fase final do Paulistão. A data poderá, inclusive, ser alterada para 31/07 ou qualquer outro dia. Vale ressaltar que se a data definida não for conveniente ao torcedor, não haverá qualquer reembolso ou possibilidade de remarcação da experiência, dado que é algo oferecido pontualmente pelos patrocinadores a partir da compra da nova camisa, sem qualquer custo adicional.