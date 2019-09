Dudu agradece a Felipão após demissão: 'Te considero um verdadeiro pai'

O atacante Dudu postou uma mensagem de agradecimento ao técnico Luiz Felipe Scolari, demitido pelo Palmeiras nesta segunda-feira. Pelo Instagram, o jogador publicou fotos em que aparece abraçado ao treinador e escreveu que o considera como pai. Dudu também lembrou dos auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli, que deixaram o clube com o técnico.

"Professor, gostaria de agradecer por tudo o que vivemos no Palmeiras. Nós já tínhamos convivido juntos e sempre aprendi muito com você. Obrigado por todos os conselhos, orientações e broncas! Parabéns por ser essa pessoa incrível. Você sabe o quanto gosto de você. Te considero um verdadeiro pai. Aonde quer que vá, estarei torcendo por você. Meu carinho e gratidão serão eternos. Deus te abençoe! Obrigado por tudo. Também agradeço ao Paulo Turra e ao Carlão. Aprendi muito com vocês", escreveu Dudu.

Principal jogador do Palmeiras nos últimos anos, Dudu era o único atleta de linha que vinha atuando em praticamente todas as partidas, tanto nos mata-matas quanto no Campeonato Brasileiro. Ele também chegou a ser o capitão da equipe com Felipão.

O treinador foi demitido nesta segunda-feira após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo no último domingo. Além disso, a equipe foi eliminada na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro, o time atualmente ocupa a quinta colocação.