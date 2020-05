Dudu diz que varanda 'não é só para churrasco' e brinca com preparador do clube

O atacante do Palmeiras Dudu, publicou um vídeo em sua conta oficial do Instagram, no qual aparece, na varanda de seu apartamento, correndo de um lado para outro. “Varanda não é só para churrasco”, escreveu o jogador, mencionando o preparador físico do clube Marco Aurélio, e acrescentou: “Aqui nós treinamos, também”.

Isso porque o Palmeiras anunciou, na última segunda-feira (04), que seus jogadores continuarão treinando dentro de suas casas, seguindo instruções transmitidas ao vivo por um membro da comissão técnica do clube. No caso, Dudu estava acompanhado de Marco Aurélio.

O treinador Vanderlei Luxemburgo foi quem deu a notícia. Segundo o técnico do Verdão, o elenco vai realizar as atividades nesta semana todos os dias a partir das 10h da manhã. "Nós vamos na casa dos jogadores, até onde eles estão, e vamos fazer um treinamento ministrado para eles por um profissional, fazendo a demonstração daquilo que eles têm de fazer", explicou Luxa.

Enquanto a Academia de Futebol não abre, os jogadores do Palmeiras terão que se adaptar à suas casas. “Só vamos voltar no dia em que os órgãos públicos de saúde liberarem. Enquanto isso, vamos usar a inteligência e a estrutura do clube”, revelou o treinador. Também na última segunda, à Federação Paulista de Futebol (FPF), anunciou que a reabertura dos centros de treinamentos será feita de maneira conjunta, entre os clubes paulistas.

"Esta coesão e o compromisso com a saúde pública também se refletem no retorno aos treinos. Em comum acordo, todos os clubes decidiram voltar aos treinamentos em conjunto, na mesma data, que será acordada assim que houver a autorização por parte das autoridades de saúde”, afirmou a FPF, em nota.