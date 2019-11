Duelo entre Neymar e Rodrygo na Liga dos Campeões viraliza: 'Meninos da Vila'

Real Madrid e Paris Saint-Germain empataram em 2 a 2, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. Já classificados para as oitavas de final da competição, o jogo no Santiago Bernabéu contou com uma foto interessante. Nela aparecem dois jogadores brasileiros, Rodrygo, do time espanhol, e Neymar, do clube frânces, de costas um para o outro, simbolizando lados opostos de dois atletas revelados pelo mesmo clube: o Santos FC.

O clique do fotófrafo Ricardo Nogueira rendeu postagens dos atacantes em seus perfis no Instagram. Neymar publicou a foto com a legenda: "Meninos da Vila". Já Rodrygo escreveu: "Da Vila para o mundo! Sonho".

Antes da partida desta terça-feira, o Santos já havia publicado em suas redes sociais uma foto de Rodrygo ainda criança ao lado de Neymar. O clube pegou carona com o duelo pela Liga dos Campeões e relembrou que os dois craques jogaram pelo clube.

Ricardo analisou a própria foto e conclui:"Uma foto não é só beleza ou estética. Uma foto pode ser considerada “boa” pelo que ela representa, pela história que conta, por significar algo: o encontro com o ídolo, um sonho de criança, um estádio lotado, dois craques “formados” na mesma Vila.", escreveu o fotógrafo.

Neymar e Rodrygo deixaram o time santista para jogar no futebol espanhol em momentos diferentes. O camisa 10 da seleção brasileira formou no Barcelona o famoso ataque MSN, ao lado de Messi e Suárez, antes de se transferir para o PSG, em 2017. Já Rodrygo chegou ao Real Madrid na metade de 2019, e lembrou de dois grandes ídolos brasileiros durante sua apresentação ao clube: "Sou um jogador rápido, gosto de marcar gols e driblar. Sou brasileiro e muitos jogadores do meu país têm estas características. Robinho e Neymar são jogadores com os quais eu me identifico jogando."