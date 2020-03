Dupla ex-Manchester United cede hotel para funcionários do sistema de saúde

Dois ídolos do Manchester United manifestaram nesta quarta-feira preocupação com a pandemia do novo coronavírus. Agora sócios na área da hotelaria, o ex-lateral Gary Neville e o ex-meia galês Ryan Giggs divulgaram a decisão de que os dois estabelecimentos deles vão receber gratuitamente a partir de domingo funcionários do sistema de saúde da Inglaterra, o Serviço Nacional de Saúde (NHS na sigla em inglês).

Os hotéis da dupla ficam na cidade de Manchester. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Neville afirmou que tomou a decisão de abrir os quartos por entender a complexidade do momento. A prioridade é dar vagas a funcionários que não poderão voltar para casa por necessitarem ficar de quarentena após terem contato com pacientes infectados pelo novo coronavírus.

"Toda a nossa indústria precisa mostrar solidariedade não apenas pelos nosso funcionários nesses tempos de incertezas, mas obviamente para aqueles que precisam mais de acomodação pelos próximos meses", disse Neville. A promessa dos donos é que os funcionários do hotel receberão proteção para não serem contaminados. O ex-lateral e Giggs fizeram história no Manchester United entre os anos 1990 e 2000, em especial pelo título da Liga dos Campeões de 1999.