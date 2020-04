Dybala diz que argentinos não gostavam do 'jeito de ser' de CR7

O astro da Juventus, Paulo Dybala, revelou que a imagem de seu companheiro de equipe, Cristiano Ronaldo, não é das melhores em sua terra natal, a Argentina. O meia-atacante da 'Velha Senhora' chegou a dizer que, a princípio, seus conterrâneos odiavam o jeito de ser do português.

"Uma vez estávamos viajando e me sentei ao lado dele. Disse que na Argentina o odiávamos pela sua figura, pela sua forma de ser, como anda, mas que ele tinha me surpreendido, por eu ter conhecido outra pessoa. Ele riu e me disse que estava habituado a ser criticado por essas coisas, mas que era assim mesmo", contou Dybala, ao canal da Federação Argentina de Futebol (AFA).

Conforme o próprio jogador esclareceu, ele se deparou com uma figura diferente da que tinha forjado em seu imaginário. Atualmente, Dybala não poupa elogios para se referir ao companheiro de equipe.

"É uma excelente pessoa, muito amigável, dentro e fora dos campos. Está sempre disposto a falar, e a ouvir também, algo que me surpreendeu, pois muitas vezes as figuras desta importância não são assim", afirmou.

Dybala está na lista de jogadores da Juventus que foram infectados pelo novo coronavírus. Contudo, nos últimos dias não tem manifestado sintomas. Nesta temporada, o meia marcou 10 gols, em 31 partidas, somadas suas atuações no Campeonato Italiano e na Liga dos Campeões.