EA suspende etapa mundial de Fifa 20 por conta do coronavírus

A EA (Electronic Arts), desenvolvedora americana de jogos eletrônicos, suspendeu nesta sexta-feira todas as competições ao vivo e online da etapa mundial do jogo Fifa 20 por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo a empresa, a decisão visa preservar a saúde dos competidores, funcionários e parceiros que prestigiam os eventos.

No Twitter, o brasileiro - e vencedor do Prêmio Puskas - Wendell Lira, conhecido por ter entrado no universo profissional do jogo Fifa após abandonar o futebol, lamentou o cancelamento da competição.

A EA também comunicou que eventos de outros jogos digitais também foram cancelados para evitar que o vírus da COVID-19 se espalhe. De acordo com a desenvolvedora, não há previsão de quando as competições serão retomadas.