Edmílson aposta em Rodrygo como o melhor do trio de jovens brasileiros do Real

Um dos jogadores brasileiros que participaram da conquista do penta em 2002, o ex-volante Edmílson foi questionado sobre os três jovens jogadores brasileiros contratados pelo Real Madrid, Vinícius Júnior, Rodrygo e Reinier, e afirmou que vê o ex-santista como o que tem mais potencial.

"Dos três, apostaria em Rodrygo, porque conheço seus pais, sua família", cravou o ex-São Paulo, Barcelona, Palmeiras, entre outros, durante evento realizado em São Paulo por LaLiga, entidade que organiza os torneios da primeira e segunda divisão na Espanha.

No entanto, Edmílson também fez diversos elogios a Reinier posteriormente. "É muito bom jogador, e o coloco no nível de Rodrygo, em termos de formação. É um jovem, mas já fez muitos jogos na temporada passada", disse o ex-jogador.

Dentre os três, Reinier se juntou ao Real Madrid recentemente e ainda deve jogar na base antes de ir para o profissional. Vinícius Júnior é o que está há mais tempo na Espanha, e vive entre altos e baixos no time. Já Rodrygo, que chegou ao clube no início da temporada 2019-20, tem feito boas partidas e é elogiado pela imprensa do país europeu e pelos torcedores.