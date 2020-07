Efeito Messi: 'Leo' se torna o segundo nome mais registrado na Catalunha

O protagonismo de Lionel Messi no Barcelona não traz reflexos apenas dentro dos gramados. De acordo com o Instituto Catalão de Estatística, das mais de 6.000 crianças nascidas na Catalunha, em 2019, 500 foram registradas como “Leo”.

O dado apresentado de forma isolada pode até parecer irrelevante, já que representa apenas 8,22% dos registros, mas quando comparado a outros anos, é possível notar que ele tem se popularizado ao passo que o futebol de Messi evolui.

Em 2010, por exemplo, apenas 136 crianças foram chamadas de Leo na região. Ou seja, apenas 3,12% dos registros. O número de 2019 torna-se mais expressivo quando comparado com o de 2004, ano em que o argentino estreou na equipe principal do Barcelona. Na época, apenas 40 crianças ganharam o nome do atacante.

Apesar de popular, Leo ainda não é o nome mais comum da Catalunha e ocupa a segunda colocação no ranking de registros. Em primeiro lugar está o nome “Marc”, com mais de 600 nomeações.