Ele voltou! Ibrahimovic marca o seu primeiro gol após reestreia no Milan

Depois de passar em branco em sua reestreia pelo Milan, Ibrahimovic enfim balançou as redes. Em jogo disputado neste sábado, contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano, o astro sueco marcou o segundo gol da equipe e levou os torcedores à loucura nas redes sociais.

"Gol da fera!Saiu o primeiro gol de Ibrahimovic com a camisa do Milan", "Zlatan Ibrahimovic retornou ao Milan deixando sua marca. Lenda", "38 anos e não param o homem", "O homem não perdoa. Simplesmente Ibrahimovic!", foram alguns dos comentários publicados na rede social Twitter.

Ibrahimovic marca no primeiro jogo a titular neste regresso ao AC Milan pic.twitter.com/KFDsZwfNL2 — 4 Linhas (@LinhasQuatro) January 11, 2020

Com o gol, Ibrahimovic se isola como o segundo maior artilheiro em atividade no Campeonato Italiano. A primeira posição é de Quagliarella (156 gols), do Sampdoria. Em terceiro lugar Higuaín (122), da Juventus, seguido por Immobile (118) e Pazzini (113).

Em campo, o Milan derrotou o Cagliari por 2 a 0. O primeiro gol da equipe foi marcado por Rafael Leão. A equipe soma 25 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela.