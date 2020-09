Elenco do Flamengo de 2019 é eternizado em jogo de adivinhação

O elenco do Flamengo campeão Carioca, Brasileiro, da Libertadores, da Supercopa e da Recopa Sul-Americana será eternizado em forma de jogo. Em parceria com a Estrela, o clube rubro-negro lançou uma versão própria do tradicional "Cara a Cara".

“Sabemos o quanto as crianças são apaixonadas pelo Flamengo e seus ídolos. Elas são o futuro da Nação Rubro-Negra. Com isso em mente, trabalhamos, cada vez mais, para desenvolver produtos para o nosso torcedor mirim. Temos certeza de que ele será mais um grande sucesso de vendas”, explicou Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do clube.

A proposta do jogo é advinhar quem é o personagem de seu adversário por meio de perguntas. Essa mecânica foi criada pela própria Estrela em 1986. Portanto, uma geração de adultos rubro-negros também poderá matar a saudade da infância e curtir o jogo com seus filhos. Interessados poderão obter o Cara a Cara a partir de R$ 109,99 nas lojas oficiais do Flamengo, assim como em seu e-commerce. Sócio-torcedores possuem 10% de desconto.

“Um time vencedor como o do Flamengo, que ano passado fez novamente história, não poderia deixar de ser eternizado em um jogo campeão como o Cara a Cara. Estamos orgulhosos da parceria e certos da justa homenagem”, diz Aires Fernandes, diretor de marketing da Estrela.