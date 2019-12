Elenco do Flamengo vale três vezes mais do que o Al-Hilal; veja valores

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira. O time de Jorge Jesus enfrenta o Al Hilal, às 14h30 (horário de Brasília), no estádio Khalifa Internacional. A diferença entre as equipe começa ainda fora de campo, com o time carioca valendo três vezes mais do que o rival em valores de mercado.

O elenco do Flamengo custa R$ 145,3 milhões de euros, cerca de R$ 658,7 milhões na cotação atual. Já o valor de mercado do Al Hilal, que foi comandado por Jorge Jesus antes dele assumir a equipe rubro-negra, é de 45,6 milhões de euros (R$ 206,7 milhões).

Sendo comparado com os outros times que estão na semifinal da competição, o Al Hilal apresenta o valor mais baixo. O clube da Arábia Saudita perde também para o Monterrey, do México, que custa 84,1 milhões de euros (R$ 381,2 milhões).

A equipe mexicana enfrenta o Liverpool nesta quarta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação. O time vale 1,18 bilhão de euros (cerca de R$ 5,3 bilhões).