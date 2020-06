Elenco do Resende ganha pizzas para comemorar vitória em retorno do futebol

Como comemorar uma vitória importante logo após três meses sem futebol por conta de uma pandemia (que ainda está crescendo e infectando mais pessoas)? O Resende deu uma boa dica nesta tarde, depois da vitória contra o Madureira: com pizzas.

A equipe bateu o Madureira por 2 a 0 na tarde deste domingo, com gols de Paulo Victor e Jefferson. Os três pontos conquistados garantiram o Resende na primeira divisão do Campeonato Carioca em 2021, o que foi muito celebrado pelo clube. Tanto que, logo após o término da partida, as câmeras do canal que transmitiam o jogo flagraram funcionários do clube carregando diversas caixas de pizza.

GUARDARAM PRA MIM! TÁ SUAVE GALERA — Resende F.C. (@Resende_FC) June 28, 2020

SÓ VEJO CRAQUES COMEMORANDO A VITÓRIA! pic.twitter.com/we7EbbhlY2 — Resende F.C. (@Resende_FC) June 28, 2020

O Resende chegou a quatro pontos e ainda tem chances remotas de classificação para a semifinal da Taça Rio. Na última rodada, a equipe enfrentará o Volta Redonda e precisa vencer por boa margem de gols para avançar, além de torcer por empate no jogo entre Vasco e Madureira.