Em anúncio de Allan, Everton cita o Vasco, que vai receber R$ 4,3 milhões

O Everton anunciou neste sábado a contratação do brasileiro Allan. O jogador, de 29 anos, assinou contrato ate junho de 2023. Ele foi contratado junto ao Napoli, da Itália, pelo qual disputou as últimas cinco temporadas. Segundo a imprensa inglesa, o clube de Liverpool pagará cerca de R$ 175 milhões no total da negociação. Com isso, o Vasco tem direito a receber R$ 4,3 milhões (2,5% do valor) pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, por ser ter sido o clube formador.

No anúncio em suas redes sociais, inclusive, o Everton citou o Vasco. O volante chegou ao clube carioca nas categorias de base e estreou como profissional em 2009. Em 2012, Allan se transferiu para a Udinese e depois foi para o Napoli em 2015.

From Rio de Janeiro to Goodison Park. Do Rio de Janeiro para o Goodison Park. Allan's story so far... #BemVindoAllan pic.twitter.com/iuoHmDIswH — Everton (@Everton) September 5, 2020

Allan vai reencontrar Carlo Ancelotti. Sob comando do treinador italiano, ele disputou 61 partidas no Napoli e admitiu que a oportunidade em voltar a trabalhar com o técnico foi determinante para a sua escolha.

"Como tenho feito em toda a minha carreira, espero que eu possa contribuir com minhas atuações junto com meus companheiros de equipe, fazer grandes jogos e conquistar coisas importantes. Trata-se de um clube com grandes ambições, com uma história rica na Premier League e com o professor Ancelotti", disse Allan. "Ele fez todo o possível para me trazer. Com um clube desse tamanho e com um treinador como ele, significa que você não pensa duas vezes antes de aceitar vir para o Everton", afirmou.