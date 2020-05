Em baixa no Bayern, Coutinho ensina técnicas para bater na bola

O Bayern de Munique já deixou claro que não pretende contar com o atacante Philippe Coutinho para a próxima temporada e a tendência é que o brasileiro retorne ao Barcelona, clube com quem tem contrato. Mesmo sem muita moral no clube alemão, o jogador ainda é lembrado por sua técnica, tanto que a equipe germânica divulgou um vídeo mostrando o brasileiro dando dicas de como bater na bola.

A imprensa espanhola afirma que o brasileiro está na lista de dispensa da equipe catalã, apesar de técnico Quique Setién ter dado respaldo à sua volta. Coutinho chegou ao Barça, em 2018. Em suas 22 primeiras partidas anotou 10 gols e deu 6 assistências, destacando-se por chutes fortes e precisos de fora da área. Em vídeo recente, o meia concede dicas e truques para tal feito.

No ano seguinte, seu rendimento caiu de forma abrupta. Foram 54 partidas, 11 gols e 5 assistências.Seu baixo desempenho fez com que a equipe espanhola emprestasse o jogador ao Bayern de Munique.

Na Alemanha, Coutinho manteve sua baixa e não conseguiu fazer o que fez em suas primeiras partidas no Barcelona. Nesta temporada, foram 32 jogos disputados, 9 gols e 9 assistências. O Chelsea manifestou interesse no brasileiro, mas não está disposto a pagar 120 milhões de euros (R$ 684 milhões) em sua aquisição.