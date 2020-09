Em campanha de conscientização, Fluminense lançará camisa na cor rosa

O Fluminense irá lançar uma camisa de jogo na cor rosa com detalhes em grená. A escolha da tonalidade da nova peça faz parte de uma ação pelo "Outubro Rosa", mês que marca a conscientização e prevenção do câncer de mama. A informação foi divulgada pelo Instagram "Camisas do Flu".

A expectativa é que os modelos masculino e feminino do item sejam comercializados a partir desta quinta-feira, 1ª de outubro. O preço da nova peça ainda não foi revelado. Ela segue o mesmo design da terceira camisa de jogo e tem seu escudo formado apenas pelas iniciais "FFC". Este item, que já foi lançado e custa R$ 249,99.

O Fluminense volta a entrar em campo neste domingo diante do Botafogo, no Nilton Santos. Na última rodada, a equipe carioca goleou o Coritiba por 4 a 0 e lhe gartantiu a 7ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos.