Em cantada, Neymar compara atriz americana com Emília e web não perdoa

Neymar foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta segunda-feira após flertar com a atriz Amanda Cerny no Instagram. O craque do Paris Saint-Germain comentou uma foto da americana e comparou ela com a personagem Emília do Sítio do Picapau Amarelo.

"Looks like Emília... 'Sítio do Picapau Amarelo' (parece a Emília do Sítio do Picapau Amarelo)", escreveu o jogador na foto da atriz. Confira:

EMILIA - Devo me inspirar nas cantadas do Neymar, para o qq romance básico dar certo. pic.twitter.com/HwYDTBewsX — Paulo Charopa (@charopa309) January 6, 2020

A atriz respondeu que precisou recorrer ao Google, mas concordou que a foto ficou parecida com a personagem Emília. Em sua publicação, ela aparece com uma peruca vermelha e o formato de um coração feito com batom nos lábios. As duas características lembram a personagem criada por Monteiro Lobato.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a cantada de Neymar. "Neymar levando a cultura brasileira nos flertes", "imagina a menina indo pesquisar a Emília no Google e achar isso... E o pior é que o neymar não falou brincando", "Após o 'saudades do que a gente não viveu ainda' vem aí 'parece com a Emília...'", "o Neymar usou a Emília como cantada", reagiram. Confira a repercussão:

o neymar usou a emilia como cantada...mano, como que alguém cai na desse cara...mds pic.twitter.com/m919JjvhU0 — (@tlslp2) January 6, 2020

A moça que levou a "cantada" do Neymar olhando o comentário sem fazer idéia de quem é Emília e oq é Sitio do Picapau Amarelo pic.twitter.com/0cYH6TQ8Wk — Alana Pinheiro (@iAlanapinheiro) January 6, 2020

mano, a mulher se fantasiou da rainha de copas pra chegar o neymar é falar que ela está parecendo com a emília do sítio do pica-pau amarelo é ainda usou isso como flerte. sinceramente, rihanna, eu entrego em suas mãos. pic.twitter.com/pPnaxa7qyt — ℰ (@fentysevil) January 6, 2020

imagina a menina indo pesquisar a emilia no google e achar isso... e o pior é que o neymar não falou brincando pic.twitter.com/WhQbu9OKTE — gusta (@gustacoments) January 6, 2020

Após "saudades do que a gente não viveu ainda" vem aí "Parece com a Emília..." Neymar e suas formas qualidade de chegar na mina pic.twitter.com/G5wPZEGDEI — a moça bonita da praia de Boa viagem (@labelledeBA) January 6, 2020

Eu não aguento o Neymar melhor pessoa sem duvidas kkkk amo o certo mesmo ela foi até pesquisa quem é Emília kkkkk ah te amo Neymar kkkkk pic.twitter.com/7gHe0BjcTV — Hay... (@protectneymar) January 6, 2020