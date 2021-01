Em dia de decisão da Libertadores, Neymar e Rodrygo mandam mensagem de apoio ao Santos

É dia de decisão da Copa Libertadores e Neymar não perdeu a oportunidade de mostrar apoio ao Santos, clube que o projetou para o futebol mundial. O astro do PSG publicou uma charge em que aparece ao lado de Marinho em seu perfil no Instagram. Na ilustração, ambos vestem o primeiro uniforme do time alvinegro com a mesma numeração, a 11, usada pelo ex-atacante santista durante a vitoriosa campanha de 2011.

No jogo de ida, Neymar já havia desejado sorte ao time do técnico Cuca. "Espero que vocês sejam felizes dentro de campo, que vocês possam apresentar o melhor de si. Estou na torcida. Vão com Deus. Ousadia e alegria. Pra cima deles que é Peixão. Bora!", disse.

Quem também apareceu vestindo o manto do Alvinegro Praiano no Instagram foi Rodrygo, do Real Madrid. "Pra cima, Santos!", escreveu o ex-jogador alvinegro, garantindo estar no clima da decisão.

Santos e Boca Juniors volta a se enfrentar nesta quarta-feira, às 19h15. Na partida de ida, em Buenos Aires, o time do técnico Cuca conseguiu segurar um empate sem gols. A repetição do mesmo placar leva a decisão para a disputa de pênaltis. O Santos precisa vencer. Já para o Boca, qualquer empate com gols basta.