Em documentário, Mourinho diz a jogadores do Tottenham que sejam babacas em campo

Que José Mourinho costuma provocar e tentar desestabilizar seus adversários antes do jogo, já é fato conhecido no futebol. Agora, imagens vazadas de uma série documental do serviço de streaming Amazon Prime, que acompanha a temporada 2019-20 do Tottenham, mostram o técnico recomendando aos jogadores que façam o mesmo durante os jogos.

"Vocês precisam se comunicar. E, talvez eu esteja errado, mas sinto que que vocês são honestamente um grupo de caras legais. Mas por 90 minutos - por 90 minutos - você não pode ser legal. Por 90 minutos vocês tem que ser um bando de babacas", recomenda o técnico aos atletas do Tottenham pouco após chegar ao clube, em novembro de 2019.

"Mas babacas inteligentes. Não babacas estúpidos. Babacas no sentido de que vocês estão lá para vencer jogos, caras", diz Mourinho aos atletas. Durante o discurso, alguns atletas são vistos rindo no fundo da sala.

Jose Mourhino in recent amazon documentery ’For 90 minutes we need to be a bunch of C****’pic.twitter.com/m1RRBlNIos#Mourinho #tottenham #PremierLeague @PrimeVideo — WC Football News (@WCFNews_) July 18, 2020

Mourinho assumiu o Tottenham após a demissão de Mauricio Pochettino do comando da equipe. Com o português no comando, a equipe viveu altos e baixos e atualmente está na sétima colocação do Campeonato Inglês com 55 pontos e briga por uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

A série documental sobre o Tottenham será lançada sobre o selo 'Tudo ou Nada', que já acompanhou equipes de diversos esportes, incluindo o Manchester City e a seleção brasileira. Ainda não há uma data exata para ser lançada - a Amazon confirmou apenas que será no segundo semestre de 2020.