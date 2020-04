Em 'live' de Alexandre Pires, Paulinho doa 8 toneladas de alimentos

Seguindo o que têm feito vários artistas brasileiros e estrangeiros, o cantor Alexandre Pires fez uma "live" neste sábado em seu canal no Youtube. A atração, intitulada "Live do Nego Veio", teve a participação de várias personalidades do futebol, entre eles o volante Paulinho, que anunciou a doação de 8 toneladas de alimentos.

O ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira participou da transmissão e comunicou o cantor, inicialmente, que doaria 1,5 tonelada de alimentos. Depois, aumentou para 4. Por fim, depois de alguns minutos, decidiu doar 8 toneladas de itens básicos de refeição que serão destinados a instituições de caridade que lutam no combate ao novo coronavírus.

Paulinho defende atualmente o Guangzhou Evergrande, da China, país no qual teve origem o surto da covid-19. O campeonato chinês ainda não teve início, mas a maioria dos times já voltaram a treinar por lá, uma vez que o vírus está controlado.

Neymar foi outro jogador a participar da transmissão de Alexandre Pires. Fã e amigo do cantor, o astro do Paris Saint-Germain conversou com o artista por meio de uma ligação de vídeo e pediu suas músicas favoritas ao pagodeiro.

Bruno Henrique, destaque do Flamengo, e Zico, maior ídolo da torcida rubro-negra, também marcaram presença. Antes deles, Roberto Carlos, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, fez uma aparição rápida.

O show de Alexandre Pires no Youtube começou às 16 horas e foi visto por mais de 500 mil pessoas.