Em meio ao coronavírus, torcedores de time inglês vão ao estádio com máscara

A rodada do Campeonato Inglês deste sábado teve uma imagem inusitada protagonizada por torcedores do Bournemouth. Dois homens que estavam no estádio Dean Court, no sul da Inglaterra, utilizavam máscaras de proteção para acompanhar o time na partida contra o Aston Villa. A imagem chamou a atenção durante a transmissão de televisão principalmente pelo temor mundial com o coronavírus.

As autoridades do Reino Unido confirmaram neste sábado que o país tem dois casos confirmados da doença. Outros países da Europa também já anunciaram o registro de contágio na população. O coronavírus já fez o início do Campeonato Chinês ser adiado. O país é considerado o local onde houve o início da doença. As partidas pelo torneio local começariam dentro de três semanas, mas diante da preocupação de saúde pública, ainda não têm mais data para iniciar.

No jogo em Bournemouth, o time da casa ganhou por 2 a 1, gols de Billing e Aké. O tanziano Samatta descontou para o Aston Villa. A partida era um confronto direto entre times que lutam para evitar o risco de rebaixamento.