Em passagem pelo Brasil, cantor Akon veste a camisa do Corinthians

Depois do cantor canadense Drake divulgar uma foto em que aparece usando a camisa do terceiro uniforme do Corinthians, foi a vez do americano Akon usar o manto alvinegro e compartilhar nas redes sociais.

No Twitter, o próprio Corinthians divulgou a imagens do cantor e brincou. "Lonely" (solitário)? Nunca mais, agora o Akon é mais um louco do bando", escreveu o clube.

Até o momento desta publicação, o post do Corinthians chegou a marca de 4,7 mil curtidas. Nos comentários, a torcida reagiu. "Contrata ele deve jogar melhor que o Clayson", brincou um dos internautas.

Em passagem pelo Brasil, o rapper desembarcou na capital paulista nesta sexta-feira. Ele vai fazer uma apresentação no On Music Festival, neste sábado, no estádio do Canindé.