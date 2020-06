Em protesto contra o racismo, Marcelo se ajoelha ao marcar gol

O brasileiro Marcelo foi um dos destaques da vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Eibar neste domingo, no Estádio Alfredo Di Stéfano, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Além de marcar um dos gols da partida, ele também protestou contra o racismo.

Marcelo fez o terceiro gol da equipe no lugar da tradicional comemoração ele optou por protestar ajoelhado no gramado e com o punho direito levantado, ecoando as manifestações contra o racismo.

O jogador entra na lista de atletas que se manifestaram após o ex-segurança George Floyd, homem negro de 46 anos, ser morto asfixiado por um policial em Minneapolis, nos Estados Unidos.